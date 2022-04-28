Новый мост из России в Китай стратегически важен для Южного Урала

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

28 апреля 2022, 14:30 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Благодаря ему экспортеры из Челябинской области смогут ускорить поставки своих товаров.

Вчера стало известно о том, что завершено строительство российской части железнодорожного моста в Китай через реку Амур. Россия откроет свою часть моста сразу после того, как об открытии своей объявит Китай.

Новый транспортный объект позволит южноуральским экспортерам ускорить поставки своей продукции в Китай, считают в регионе.

«Челябинская область в 2021 году нарастила поставки экспортной продукции в Китай по сравнению с 2020 годом. Безусловно, окончание строительства российской части ж/д-моста через реку Амур – стратегически важное событие для нас и компаний региона», – отметил директор Агентства междуеародного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.

Добавим, что в Челябинской области есть свой «сухой порт» – транспортно-логистический комплекс «Южноуральский». Совсем недавно его посетил губернатор Алексей Текслер. Сейчас ТЛК способен принимать и обрабатывать до 5 грузовых поездов в сутки, это около 800 тысяч тонн груза в год. Проектная мощность ТЛК «Южноуральский» составляет 2,5 миллиона тонн в год, Алексей Текслер поручил максимально использовать возможности объекта.