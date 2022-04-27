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Южноуральцы предпочитают делать покупки в больших городах

, 08:29 Источник: Глав.Индекс

Южноуральцы предпочитают делать покупки в больших городах
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Крупные населенные пункты значительно опережают районы области по розничному обороту.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг муниципалитетов Челябинской области по обороту розничной торговли в 2021 году. В пятерку населенных пунктов с наибольшим показателем вошли крупные города. Это Челябинск (216 377,4 миллиона рублей), Магнитогорск (59 172 миллиона рублей), Миасс (16 213,6 миллиона рублей), Златоуст (13 119,5 миллиона рублей) и Копейск (12 393,7 миллиона рублей).

В конце рейтинга оказались 4 района и 1 городской округ: Троицкий район (27,8 миллиона рублей), Локомотивный округ (247,7 миллиона рублей), Кизильский район (270,8 миллиона рублей), Увельский район (294,5 миллиона рублей), а также Чебаркульский район (297,5 миллиона рублей).

Рейтинг показывает, что южноуральцы предпочитают делать покупки в крупных городах. По мнению экспертов «Губернии», топ рейтинга стал ожидаемым, а вот у Чебаркуля и Троицка потенциал должен быть больше.

Добавим, что рейтинг был составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. Представленные сведения не учитывают данные от субъектов малого предпринимательства.

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