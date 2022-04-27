20 предприятий Челябинской области присоединились к флешмобу #МыРаботаем

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

27 апреля 2022, 08:06 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Всероссийская акция рассказывает об отечественных предприятиях, которые вопреки санкциям не прекращают работу. Флешмоб поддержал Минпромторг России.

Среди российских предприятий, подключившихся к акции, 20 действуют на территории Челябинской области. Это производители одежды, обуви, медицинского оборудования и сельскохозяйственной отрасли, сообщается на сайте регионального правительства.

Новые экономические условия на Южном Урале рассматривают как время возможностей.

«Постоянно, бывая на предприятиях из самых разных отраслей промышленности, я вижу, что большинство из них сейчас открывают для себя новые точки роста, меняют логистику и общую стратегию развития, диверсифицируют производства и, начиная выпускать наиболее актуальную продукцию, запуская новые линейки, создают дополнительные рабочие места», – прокомментировал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Например, предприятие LD, специализирующееся на трубопроводной арматуре, активно наращивает обороты. Из-за санкций с рынка ушли крупные конкуренты, поэтому спрос на продукцию LD значительно вырос. Теперь компания набирает новых сотрудников.

Добавим, что на федеральном и региональном уровнях действуют меры комплексной господдержки для промышленных предприятий.