WSJ сообщает, что Си Цзиньпин поручил чиновникам вступить в экономическую гонку с США

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26 апреля 2022, 17:16 Источник: РИА "Новости"

председатель КНР Си Цзиньпин, Britta Pedersen/dpa

The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин распорядился обеспечить экономический рост страны, опережающий темпы развития американской экономики.

Согласно данным издания, вопрос соревнования между Пекином и Вашингтоном поднимался в последние несколько недель в рамках встреч Си Цзиньпина с высокопоставленными чиновниками экономической и финансовой сфер.

Председатель КНР, по информации газеты, подчеркивал важность и необходимость обеспечения стабильности и роста экономики для того, чтобы продемонстрировать преимущество однопартийной системы страны перед западной либеральной демократией и США, которые в экономическом и политическом планах "приходят в упадок".