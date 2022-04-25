МВФ прогнозирует серьёзные экономические проблемы в Белоруссии

Эксперты фонда предрекают рост инфляции и падение ВВП Беларуси в текущем году из-за западной санкционной политики. Ожидается снижение объёмов экспорта и спроса извне на белорусскую продукцию, в том числе на калийные удобрения. Соответственно, инфляция достигнет 12,6%, а ВВП снизится на 6,4%. Белорусские власти заявляют, что ситуация под контролем.
Белорусские эксперты сомневаются в прогнозах МВФ и более оптимистично смотрят в будущее. Президент РБ Александр Лукашенко на недавней встрече с финансистами страны поставил вопрос об экономических перспективах и остался доволен ответом. Основная задача – поддержка населения в условиях растущей инфляции – выполняется, зарплаты бюджетников и пенсии поэтапно увеличиваются. Однако конкретные цифры названы не были, к тому же неясна позиция государства по поводу долговых обязательств перед западными странами.
Ярослав Романчук, возглавляющий Негосударственный центр Мизеса, не разделяет взгляды белорусских властей на ситуацию и считает прогноз МВФ слишком оптимистичным. По его словам, следует ожидать падения ВВП на 10-15%, остановки предприятий, роста безработицы и дефицита бюджета.
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