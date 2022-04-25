В России уменьшается количество вакансий

Специалисты рынка труда рисуют неутешительную картину: за последние недели число предложений о работе стало существенно сокращаться. В среднем показатель по стране составляет 17 процентов и эта цифра в ближайшее время только продолжит расти.
Однако есть и фирмы (их примерно 15%), которые несмотря на кризис продолжают испытывать дефицит в персонале. Не исключено, что нынешние условия открыли для них новые возможности. Например, занимается ниша предприятий, которые были вынуждены свернуть свою деятельность под действием санкций. Кроме того, многие представители бизнеса сейчас начали процедуру реструктуризации. Она поможет не только сохранить квалифицированный персонал, но и обозначить направления развития на будущее.
Тем людям, которые задумываются о поиске работы, специалисты дают следующие советы. Если соответствующая сфера бизнеса развивается, получает стабильную государственную поддержку, то она становится более привлекательной. В противном случае целесообразно переждать некоторое время прежде чем вплотную заняться поиском работы.
Большинство западных компаний покинуло российский рынок надолго. А раз так, то стоит обращать внимание на специальности, которые меньше всего подвержены риску сокращения на ближайшее будущее.
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