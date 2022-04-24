Bloomberg: Германия увеличит займы на 40 млрд. евро из-за санкций против России

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 апреля 2022, 14:25 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress.com

Германия планирует увеличить внешние займы на 40 млрд. евро для смягчения экономических последствий из-за конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Так, в случае одобрения плана, государственный долг ФРГ вырастет до 140 млрд. евро. Однако решив сделать займ, правительство Германии сможет компенсировать рост цен на энергоносители.

Ранее в Германии предупредили о последствиях эмбарго на российский газ, одно из которых — перебои в сфере пищевой промышленности. С началом введения Россией ответных санкций Западу: переход на рублевую оплату за газ, некоторые страны ЕС столкнулись с подорожанием энергопродуктов, дефицитом топлива и спадом уровня жизни.