Источник ТАСС сообщил, что долю Renault в «Автовазе» может выкупить китайский концерн

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22 апреля 2022, 22:59 Источник: ТАСС

Конвейер «Автоваза», MIT Russia/globallook.com

Долю французской Renault, которой принадлежит 68% компании ООО «Лада авто холдинг» - владельца «Автоваза», может выкупить китайский автоконцерн, название которого не раскрывается. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в госструктурах.

«Рассматривается один из китайских автоконцернов», - заявил источник.

Как пишет агентство, ни на самом «Автовазе», ни в компании «Ростех», втором владельце ООО «Лада авто холдинг», не стали комментировать эту информацию. Пресс-служба российского офиса Renault порекомендовала обратиться за разъяснениями в головной офис во Франции.

Как сообщалось ранее, из-за санкций «Автоваз» рассматривает вариант возвращения к выпуску оригинальных моделей, таких как Granta и Niva.