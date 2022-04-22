Баварские депутаты Шнайдер и Майер заявили, что эмбарго на газ из РФ приведет Германию к катастрофе

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2022, 16:55 Источник: РИА "Новости"

труба, pixabay.com

Баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан Майер заявили в беседе с журналистами в пятницу, 22 апреля, что введение эмбарго на газ из РФ приведет Германию к катастрофе в связи с остановкой промышленности.

По словам Эрвина Шнайдера и Стефана Майера, химические предприятия нередко являются скрытой причиной благосостояния регионов ФРГ. Депутаты уточнили, что на так называемый баварский "химический треугольник", расположенный в Альтэттинге, приходится 0,8% от энергетического потребления в стране, вследствие чего возможный отказ от российского газа может привести к обрушению производства и к дальнейшим негативным последствиям.

Шнайдер отметил, что подобный исход обернулся бы тотальной катастрофой. "Здесь очень быстро погаснут все огни", – заключил депутат.

Майер в свою очередь напомнил, что Бавария зависит от газа из России на 90%, а изменить данную ситуацию быстро не получится.