Компания Essity по производству товаров личной гигиены покидает российский рынок

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22 апреля 2022, 12:36

Марка Essity/ Pavlo Gonchar| Keystone Press Agency

Компания-производитель, владелица товарными знаками Zewa, Libresse и Libero шведская компания Essity обнародовала решение уйти с российского рынка. Такую информацию сообщает пресс-служба компании в отчёте за I квартал 2022 года.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. Активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», − значится в сообщении шведских производителей.

Сотрудники компании уточнили, что за прошлый год в России продажи Essity составили около 2,8 млрд крон (около $29,5 млн долларов) – это примерно 2% от общего объёма продаж в 2021 году.

Напомним, сегодня же издательcкий дом Condé Nast («Конде Наст»), выпускающий журналы Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour и другие объявил об уходе из России. Причинами решения о прекращении издавать свои журналы в России в издательском доме назвали события на Украине и закон о наказании за фейки о спецоперации.