Система обогрева, разработанная челябинской компанией, заменит импортный аналог

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

21 апреля 2022, 10:22 Татьяна Михайлова

Нагревательные элементы уже используются в скоростных электропоездах.

Южноуральская ГК ПСО производит нагревательные элементы «Зебра-ЭВО 300» для отопления кабин локомотивов и вагонов метро. Эта разработка рассматривается как альтернатива импортным продуктам. Система обогрева применяется в электротранспорте, в частности, в скоростных электропоездах.

Челябинская область, как промышленный регион, может стать локомотивом для других регионов в сфере импортозамещения, считает главный редактор издания «Полит 74» Григорий Макеев. «Россия всегда преодолевала различные трудности, и этот раз не стал исключением. Сегодня мы видим, как успешно реализуются множество проектов по импортзамещению. Таким образом, экономика страны начинается переориентироваться, создаются новые рабочие места, развиваются отрасли, находившиеся в аутсайдерах из – за европейских конкурентов», – добавил эксперт.

«Глава регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков на «Большой редакции» анонсировал перед редакторами ведущих СМИ региона проведение в Челябинске Первой всероссийской конференции по импортозамещению, – рассказал главный редактор сайта «Вечерний Челябинск». – Он отметил, что по многим позициям «губернатор области занимает проактивную позицию и по многим направлениям в России мы первые». Поэтому совершенно неудивительно, что именно в Челябинской области импортозамещение развивается хорошо».