Газета «Сабах»: Турция намерена добыть 540 млрд кубометров газа в Черном море в 2023 году

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21 апреля 2022, 09:53 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Турция готовится добывать природный газ в Черном море и уже в будущем году поставить гражданам порядка 540 миллиардов кубометров газа. О месторождении природного газа в Черном море в районе Турции заявлял в июле 2021 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Месторождение в провинции Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.

В четверг газета "Сабах" написала, что Анкара вложит 145 миллиардов лир (почти 10 миллиардов долларов) инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. В статье отмечается, что эти инвестиции - суперстимул для добычи черноморского газа. Объем природного газа определен национальным разведочным флотом Турции.

В настоящее время Турция расширяет свой флот буровых судов, продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в будущем году гражданам был доступен турецкий газ.