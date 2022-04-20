В Челябинске зафиксировали самый большой по стране рост цен на квартиры

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

20 апреля 2022, 13:22 Анна Семенова

Купить квартиру в Челябинске за адекватную стоимость сегодня проблематично. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В марте наш город прибавил к стоимости новостроек 12%.

Месяц март отметился в стране стремительным ростом цен на квартиры и дома. Особенно подорожали новостройки. И особенно в Челябинске. По данным портала restate.ru, среди российских городов мы в лидерах – стоимость новенького жилья подскочила сразу на 12%. Теперь средняя цена квадратного метра в столице Южного Урала составляет 79,3 тысячи рублей. А если считать показатели за квартал, то рост составил и вовсе 17%. Следом за нами идут Санкт-Петербург и Астрахань, там подорожание за месяц составило 10%.

Однако паниковать челябинцам раньше времени не стоит, эксперты говорят и об отрицательной динамике. Например, в Волгограде совсем недавно стремительно росли цены на квартиры, с начала года подорожание составило 24%. Но сейчас ценники там активно снижают, а лучшие квартиры, которые риэлторы придерживали, желая навариться, выставляются на рынок.