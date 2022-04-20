В Челябинской области на 61% сократилась выдача потребительских кредитов

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

20 апреля 2022, 09:13 Анна Семенова

Рынок потребительских кредитов переживает не лучшие времена. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Такая тенденция с февраля наблюдается по всей стране.

О резком падении рынка потребкредитов сообщает Национальное бюро кредитных историй. В марте по стране было выдано 0,44 миллиона займов, в то время как в феврале – 1,14 миллиона. Сокращение составило 61,6%. А если сравнивать с 2021 годом, то количество полученных гражданами кредитов и вовсе сократилось на 68,9%.

В Челябинской области в феврале займ на потребительские нужды получили 30 552 раза. В марте их было уже 11 673 (-61,8%). По этому показателю наш регион находится на 9 строчке среди 30.

Эксперты объясняют падение санкциями, и, как следствие, ростом ставок. Однако ситуация вскоре может измениться, так как регулятор и сами банки должны оказать кредитному рынку и заемщикам свою поддержку.