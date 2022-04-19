Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений и увеличение доли расчетов в нацвалютах

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 апреля 2022, 21:14 Источник: Кремль

премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, а также за увеличение доли расчетов в национальных валютах.

Владимир Путин и Никол Пашинян согласились в необходимости поступательного продвижения интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, а также выступили за реализацию ряда стратегических направлений развития интеграции.

Москва и Ереван намерены поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами РФ и Армении.