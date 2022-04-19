Президент приказал противостоять инфляции индексацией и созданием новых рабочих мест

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 апреля 2022, 10:29

18 апреля на совещании президента РФ с Минфином были подробно рассмотрены проблемы социальной сферы, макро- и микроэкономики, определены пути их решения. Владимир Путин напомнил о профиците бюджета в 1,2 трлн рублей и необходимости всесторонней финансовой поддержки отечественных предприятий, а также граждан страны.



Государственная поддержка населения на фоне высокого уровня инфляции, составляющей 17,5% на 8 апреля – первоочерёдная задача, подчеркнул президент. Рост потребительских цен на 9,4% негативно сказался на благосостоянии российских семей, поэтому ранее уже было решено индексировать зарплаты бюджетников, пенсионные и социальные выплаты. Однако ключевым условием увеличения доходов граждан РФ Путин назвал создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.



С этой целью необходимо уделить максимум внимания сфере микроэкономики. Развивать отечественную промышленность, поддерживать бизнес планируется при помощи субсидий, снижения процентной ставки, усиления финансирования туристической и IT-отраслей, смягчение налогового законодательства. Важным моментом является также организация оптовых продовольственных рынков. Макроэкономическая же ситуация сейчас экспертами характеризуется как «нестандартная», прогнозируется дефицит импорта.