Президент приказал противостоять инфляции индексацией и созданием новых рабочих мест

18 апреля на совещании президента РФ с Минфином были подробно рассмотрены проблемы социальной сферы, макро- и микроэкономики, определены пути их решения. Владимир Путин напомнил о профиците бюджета в 1,2 трлн рублей и необходимости всесторонней финансовой поддержки отечественных предприятий, а также граждан страны.
Государственная поддержка населения на фоне высокого уровня инфляции, составляющей 17,5% на 8 апреля – первоочерёдная задача, подчеркнул президент. Рост потребительских цен на 9,4% негативно сказался на благосостоянии российских семей, поэтому ранее уже было решено индексировать зарплаты бюджетников, пенсионные и социальные выплаты. Однако ключевым условием увеличения доходов граждан РФ Путин назвал создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
С этой целью необходимо уделить максимум внимания сфере микроэкономики. Развивать отечественную промышленность, поддерживать бизнес планируется при помощи субсидий, снижения процентной ставки, усиления финансирования туристической и IT-отраслей, смягчение налогового законодательства. Важным моментом является также организация оптовых продовольственных рынков. Макроэкономическая же ситуация сейчас экспертами характеризуется как «нестандартная», прогнозируется дефицит импорта.
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