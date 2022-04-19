Южноуральцы могут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего дела

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19 апреля 2022, 08:41 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото из архива "Южноуральской панорамы", автор — В. Шишкоедов

Для этого нужно заключить социальный контракт.

Контрольно-счетная палата Челябинской области разъяснила порядок предоставления государственной поддержки посредством социального контракта.

Помощь предоставляется малообеспеченным семьям, малоимущим одиноко проживающим, а также тем, кто потерял работу с 1 марта 2022 года. В рамках социального контракта можно рассчитывать на поддержку в сложной жизненной ситуации, при поиске работы, развитии личного подсобного хозяйства и открытии своего дела,. Южноуральцам доступны оплата профессионального обучения, организация стажировки у потенциального работодателя, единоразовые выплаты и ежемесячная материальная поддержка.

Например, решившие запустить свой бизнес благодаря социальному контракту могут получить единоразовую выплату до 250 тысяч рублей, а также оплату обучения навыкам предпринимательства до 30 тысяч рублей. Для развития личного подсобного хозяйства предусмотрена единоразовая выплата до 100 тысяч рублей.

Чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или МФЦ.

Добавим, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой увеличить размер выплат на открытие своего дела и развитие личного подсобного хозяйства. Это предложение было озвучено на заседании федерального штаба по антикризисным мерам.