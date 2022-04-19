В Челябинске обсудят вопросы импортозамещения и меры поддержки

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

19 апреля 2022, 06:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Сегодня, 19 апреля, выйдет очередной выпуск проекта «Большая редакция». Ее гостем станет директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

Главной темой разговора станет импортозамещение. В частности, участники встречи обсудят предстоящую Всероссийскую конференцию по вопросам импортозамещения и антикризисным мерам поддержки. Она пройдет в следующем месяце в Челябинске.

Начало трансляции «Большой редакции» – в 11 часов. Прямой эфир будет доступен в сообществе «Гранада ТВ» во «ВКонтакте».

Напомним, что «Большая редакция» – это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», реализуемый при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Гостям «Большой редакции» задают главные редакторы региональных СМИ и зрители трансляции.