Нацпроекты подорожали, но освоить деньги получается не у всех министерств

Минфин сообщает, что объём финансирования национальных проектов в текущем году увеличился по сравнению с 2021 г. на 27% и составил более 2,9 трлн руб. Отмечается ускорение темпов освоения и кассового исполнения. По последнему показателю лидируют здравоохранение, наука и жильё (более 40%), отдельные нацпроекты едва достигли отметки в 10% (экология, культура, цифровая экономика, образование). В качестве стимулирующей меры предполагается увеличение авансирования с 30 до 90 процентов при участии в госзакупках.
Об особенностях реализации нацпроектов «Независимой газете» рассказали ведомства с самыми низкими показателями кассового исполнения. В Минприроды сослались на сезонную специфику большинства мероприятий, проводимых в рамках проекта «Экология». Число главных распорядителей бюджетных средств (более 40) определяет сроки исполнения нацпроекта «Цифровая экономика». Кассовое значение реализации проекта «Образование» закономерно увеличивается к концу года, после оплаты контрактов по строительству и техническому оснащению учреждений образования.
Как пояснили в Минфине, неравномерность исполнения по национальным проектам – нормальная практика. Этот показатель традиционно ниже в первом квартале, а в четвёртом всегда осуществляется добор. Поскольку в отдельных ведомствах по итогам прошлого года зафиксирован низкий уровень (например, проект «Образование» в 2021 – всего 89,8%), было решено увеличить авансирование.
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