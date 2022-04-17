В ФРГ предупредили о возможном дефиците подсолнечного масла из-за событий на Украине

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17 апреля 2022, 10:54 Источник: ТАСС

Evguenii Matveev/globallookpress.com

В Германии предупредили о возможном дефиците подсолнечного масла из-за событий на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.



Нехватка масличных культур связана с конфликтом на Украине, поскольку страна долгое время являлась главным поставщиком подсолнечного масла, указывается в издании. По словам представителя Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid), более половины мирового экспорта подсолнечного масла приходится именно на Украину.

Томас Гепперт, представитель отраслевого объединения немецких предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (Dehoga), отметил значительное повышение цен на этот продукт.

Также отмечается, что дефицит масла создаёт не только трудности для изготовления продуктов, но и усложняет производство: упаковки зачастую печатают заранее, поэтому это осложняет их корректировку, заявил представитель Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии.