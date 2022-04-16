DPA: для большинства жителей Германии картофель фри и денер-кебаб скоро могут стать недоступными из-за роста цен

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16 апреля 2022, 13:32 Источник: ТАСС

картошка фри, pixabay.com

Агентство DPA в субботу, 16 апреля, сообщило, что вскоре картофель фри, денер-кебаб и гамбургеры, которые любят жители Германии, могут стать недоступными для большинства граждан из-за роста цен.

Сейчас в Германии многие сети закусочных и ресторанов быстрого питания поднимают цены. В марте текущего года стоимость еды и напитков навынос увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В частности, ранее в Берлине цена одной порции денер-кебаба достигала €3,50, а теперь она продается за €5-6, причем ожидается дальнейшее повышение цен.

Рост стоимости картофеля фри в свою очередь объясняется нехваткой растительного масла и муки.