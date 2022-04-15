В Челябинской области контролируют цены на социально значимую продукцию

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

15 апреля 2022, 06:55 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По поручению губернатора Алексея Текслера создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители регионального минсельхоза, прокуратуры, УФАС. Группа будет регулярно проводить рейды по магазинам и рынкам Южного Урала. Первая проверка прошла в супермаркетах Миасса.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, Минпромторг России включил в список социально значимых товаров молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, мясо. «Наша задача в первую очередь убедиться, что эти товары присутствуют на полках магазинов», – добавила Инна Подшивалова.

О завышенных ценах южноуральцев просят сообщать на горячую линию регионального минсельхоза: 8 (351) 239-60-34. Обращения обрабатывают, а затем информацию передают контролирующим органам.

«Цены на некоторые продукты поднялись сезонно, однако «под шумок» ряд торговых сетей пытается сделать дополнительную прибыль в той ситуации, когда объективных причин для роста стоимости не существует, – прокомментировала заместитель главного редактора издания «Полит 74» Наталья Окорокова. – Действия властей, конечно, своевременны. Но возможно необходимы какие-то дополнительные меры по борьбе со спекулянтами».

Как цены на социально значимые товары контролируют в областном центре рассказал главный редактор сайта «Вечерний Челябинск» Максим Бодягин: «В Челябинске мониторинг цен в крупных торговых сетях на социально-значимые товары почти по двум десяткам позиций проводится на уровне главы города по экономическому развитию и инвестициям Игоря Постнова. Результаты Игорь Валерьевич озвучивает на каждом аппаратном совещании у главы города по понедельникам, причем – согласно курсу на открытость, взятому мэрией Челябинска и лично Натальей Котовой – трансляция «аппараток» онлайн доступна любому жителю города».

Кроме этого, на еженедельных совещаниях глава города озвучивает жалобы горожан, поступающие в социальных сетях. «Мэрия следит за социальной ситуацией в городе по множеству ключевых параметров и мониторинг цен является одним из них», – подытожил Максим Бодягин.