Правительство может потратить на поддержку экономики 8 трлн рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 апреля 2022, 11:28

Минэкономразвития и Минфин пересматривают прогноз развития экономики в России на текущий год в связи со сложившимися обстоятельствами. Похоже, что детальная стратегия ещё не разработана, однако власти уже принимают антикризисные решения и оценивают перспективы.



Так, Алексей Кудрин, возглавляющий Счётную палату, полагает, что на первый этап адаптации потребуется около двух лет. Полное же перестраивание экономических процессов ввиду необходимости импортозамещения может растянуться на десятилетия. Вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил о готовности оказания финансовой поддержки экономике в размере 7 или 8 трлн рублей (более половины ФНБ на текущий момент).



Относительно проекта национализации иностранных предприятий мнения чиновников разошлись. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужен симметричный ответ на рейдерский захват дочернего холдинга Газпрома Gazprom Germania, пресс-секретарь президента Д. Песков называет предлагаемый ФРГ проект национализации российских компаний противоречащим международным правилам. Алексей Кудрин рекомендовал не эскалировать конфликт и не препятствовать возвращению на отечественный рынок иностранных предприятий. В Госдуме уже рассматривается законопроект о назначении внешней администрации для управления такими компаниями.



Средства из ФНБ будут выделены системообразующим предприятиям, экономика которых просела из-за снижения ликвидности и логистических затруднений. Однако, как отметил Андрей Белоусов, на рынке труда в России это проседание пока не сказывается. Для поддержки остальных производителей планируется снизить налоговую нагрузку, использовать другие инструменты. В целом ситуация рассматривается довольно оптимистично, несмотря на усиливающееся санкционное давление. Белоусов отметил, что финансовые рынки стабилизировались, ведётся работа по ускорению поступлений в бюджет, поскольку его расход в первом квартале увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, предпринимаются меры по компенсации убытков, вызванных скачком инфляции, отдельным группам населения – семьям с детьми, пенсионерам, малообеспеченным.