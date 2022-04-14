Южноуральские предприятия модернизируют за счет федеральных средств

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14 апреля 2022, 10:00 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография О. Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Региону выделят свыше 40 миллионов рублей.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании региональных программ развития промышленности. В 2022 году на их реализацию в предусмотрено 3,7 миллиардов рублей. Челябинская область получит 40 миллионов рублей.

Средства будут распределяться между 54 субъектами на основании итогов конкурсного отбора программ развития промышленности. Субсидии направят на инвестиционные проекты по модернизации предприятий. Например, на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования. Важное условие предоставление субсидии – создание новых рабочих мест. Кроме этого, государственное финансирование можно получить только в том случае, если частные инвесторы также готовы вкладываться в модернизацию производства.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области, федеральные субсидии поспособствуют стимулированию инвестиционной активности в регионах и повышению конкурентоспособности отраслей промышленности страны.