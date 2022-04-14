Ретейлеры зафиксировали рост спроса на российскую и белорусскую технику

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14 апреля 2022, 10:19

Сетевые магазины, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В марте российские граждане стали активно закупать отечественную бытовую технику. Увеличение спроса зафиксировали ретейлеры.

Отдельные сетевые магазины отметили рост продаж бытовой техники из РФ и РБ на 50-70% в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Преимуществами отечественных марок стали «широкая представленность ассортимента и доступность цен».

Специалисты в разговоре с РБК также отмечают другие причины возросшего интереса: боязнь санкций, закрытия границ для грузоперевозок, страх перед возможным резким обесцениванием рубля.

Как известно, в России и Белоруссии спросом пользуются несколько брендов. Среди них «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, Gefest. Большинство марок относится к категории техники для дома и кухни.