«Биржа импортозамещения» поможет южноуральским производителям выйти на рынок

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

13 апреля 2022, 10:14 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

Сервис призван восстановить разорванные из-за санкций цепочки поставок.

В России запустили «Биржу импортозамещения». Этот онлайн-сервис позволит производителям находить и заказывать у российских поставщиков необходимую продукцию. На платформе уже зарегистрировано свыше 14 тысяч пользователей.

В Челябинской области считают, что «Биржа импортозамещения» позволит региональным производителям качественной и уникальной продукции заявить о себе. Особенно этот шанс важен для тех компаний, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными производителями, ведущими активную рекламную политику.

«Сейчас же у наших предприятий появилась реальная возможность выйти на рынок, заявить о себе, обеспечить потребителей своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок», –подчеркнул министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. «Биржа» также поможет бизнесу снизить бюрократические и административные нагрузки.

Добавим, что онлайн-сервис разработан по поручению Правительства РФ федеральными министерством промышленности и торговли, а также министерством цифрового развития.