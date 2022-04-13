Малый и средний бизнес Челябинской области получил 108 льготных кредитов

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

13 апреля 2022, 08:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография О. Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Поддержать предпринимателей призван ряд мер государственной поддержки. Какие из них реализуются на федеральном и региональном уровнях, обсуждалось во время рабочей встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с представителями банковского сектора и деловых сообществ.

В числе мер, принятых на федеральном уровне – программы поддержки предпринимательства, льготного кредитования. В Челябинской области субъекты малого и среднего бизнеса получили 108 льготных кредитов на общую сумму 1,5 миллиардов рублей. От 12 компаний поступили заявки на сумму 31 миллиарда рулей по программам для системообразующих предприятий. Часть из них уже получила одобрение.

На региональном уровне предлагаются займы и микрозаймы, субсидирование процентной ставки, предоставляется грантовая помощь.

Как отметил Алексей Текслер, экономика располагает всем необходимым, чтобы противостоять трудностям. Чтобы их преодолеть, нужно заниматься импортозамещением, внедрять новые компетенции и делать акцент на научно-техническом развитии.