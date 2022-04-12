Чтобы купить подержанное авто, челябинцу три года нужно откладывать ползарплаты

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

12 апреля 2022, 13:03 Анна Семенова

Авто становится роскошью. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

За пять лет этот срок вырос на один год.

В челябинских автомобильных салонах перестали выставлять ценники. Говорят, экономят бумагу, ведь стоимость меняется чуть ли не каждый день. А на портале «Дром» решили подсчитать, сколько же сегодня среднестатистический южноуралец будет вынужден копить, чтобы приобрести подержанное авто.

Аналитики сообщают, что средняя цена машины в Челябинской области сегодня – 795 тысяч рублей. При этом зарабатывает южноуралец в среднем 44,3 тысячи рублей в месяц. Получается, если даже откладывать каждый месяц половину своего дохода, собрать нужную сумму можно будет минимум через три года.

Кстати, пять лет назад, при тех же условиях накопить на б/у авто можно было за два года.

Быстрее всего приобрести железного коня смогут москвичи и питерцы, а дольше всех копить нужно жителям Ингушетии и Кабардино-Балкарии.