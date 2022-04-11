Мировые цены на продовольствие устанавливают исторические рекорды

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11 апреля 2022, 15:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

На фоне украинских событий в марте 2022 года резко выросли мировые цены на продовольствие. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН особенно отметили значительный скачок стоимости зерновых и растительного масла. Известно, что на Россию и Украину до кризиса приходилось 20% мирового экспорта кукурузы, около 30% — пшеницы и 52% — подсолнечного масла.



Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 33,6% год к году и на 12,6% к февралю, когда показатель уже достиг абсолютного максимума с 1990 года. Эксперты прогнозируют, что объем мировой торговли зерновыми в текущем сезоне снизится до 469 млн тонн.



По данным ФАО, в марте средние цены на пшеницу взлетели на 19,7%, на кукурузу — на 19,1%, на зерновые в целом — на 17,1%. Заметно выросли цены на пальмовое, соевое и рапсовое масло. В целом за месяц субиндекс цен на масла поднялся на 23,2%.



Рост средних цен на сахар в марте на 6,7% в ФАО объясняют удорожанием нефти (энергии и логистики) и бразильского реала. Цены на мясные продукты за месяц выросли на 4,8%, до исторического максимума, чему способствовали дефицит свинины в Западной Европе и сокращение поставок мяса птицы из-за вспышек птичьего гриппа. Средние цены на молочную продукцию поднялись за месяц на 2,6%.



По оценкам экспертов, изоляция российского АПК от мировых рынков несет в себе угрозу его производительности. В последние годы ее рост обеспечивали удобрения, экспорт и господдержка, но не инвестиции в устаревающие оборудование и сельхозтехнику: за пять лет степень их износа по отрасли выросла с 55% до почти 60%.



