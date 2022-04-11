В Челябинской области увеличилось количество трудоустроенных граждан

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11 апреля 2022, 15:02 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе применяется полученный в пандемию опыт стабилизации ситуации на рынке труда.

Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализировала ситуацию в сфере занятости населения с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. Согласно опубликованным данным, на Южном Урале увеличилось количество трудоустроенных. Их стало больше на 2217 человек.

Еще одна позитивная тенденция – снижение числа безработных, состоящих на учете. Также в ведомстве сообщают об увеличении количества южноуральцев, приступивших к обучению.

Результаты действия мер государственной поддержки, принятых в 2020-2021, обсуждались во врем недавно прошедшей коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Воплощенные решения позволили привести уровень безработицы к доковидным значениям. Опыт, приобретенный региональными властями во время пандемии, станет подспорьем и в нынешней экономической ситуации.