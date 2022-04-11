Страны ЕС отказались поставлять в РФ оборудование для СПГ

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 апреля 2022, 10:15 Источник: Коммерсантъ

Nord Stream AG/ via globallookpress.com

ЕС ввёл первые санкции против газовой отрасли РФ, одна из которых — прекращение поставок оборудования для СПГ. Такое решение «недружественных» стран может сказаться на уже реализующихся СПГ-проектах в России, сообщает «Коммерсантъ».

В пятом пакете санкций от стран Евросоюза был объявлен запрет на экспорт, продажу, поставку и передачу в РФ технологий для сжижения газа. В список запрещённого к экспорту оборудования относятся насосы, криогенные теплообменники, установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ.

Именно из-за нововведённых масштабных санкций против газовой отрасли реализация проектов НОВАТЭКа и «Газпрома» «Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ» находится под угрозой.

Ранее Байден утвердил новые санкции в отношении России, запретив импорт российской нефти и торговлю.