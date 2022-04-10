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Финансист Артём Тузов: реальный курс доллара к рублю 74 рубля за доллар

, 09:01 Источник: Прайм

Финансист Артём Тузов: реальный курс доллара к рублю 74 рубля за доллар
Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

По мнению финансиста Артема Тузова, курс доллара к рублю снижается потому, что на бирже предложение опережает спрос. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм». 

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров», — заявил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов

Эксперт объясняет уверенное снижение курса доллара тем, что «экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, создавая избыточное предложение доллара».

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