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Kyodo: в Японии перестанут страховать японские компании на территории РФ

, 09:12 Источник: ТАСС

Kyodo: в Японии перестанут страховать японские компании на территории РФ
Anton Belitsky/globallookpress.com

В Японии перестанут страховать японские компании, которые находятся на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo. 

Крупная страховая компания Tokio Marine Nichido также приостанавливает страхование. Компания пояснила, что из-за начала военной операции на Украине транзакции приостановлены. Именно поэтому вопросами рисков и страхования японских компаний на территории РФ должны будут заниматься местные организации.

На данный момент около 50 японских компаний продолжают работу на территории России.

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