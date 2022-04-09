Kyodo: в Японии перестанут страховать японские компании на территории РФ

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9 апреля 2022, 09:12 Источник: ТАСС

Anton Belitsky/globallookpress.com

В Японии перестанут страховать японские компании, которые находятся на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Крупная страховая компания Tokio Marine Nichido также приостанавливает страхование. Компания пояснила, что из-за начала военной операции на Украине транзакции приостановлены. Именно поэтому вопросами рисков и страхования японских компаний на территории РФ должны будут заниматься местные организации.

На данный момент около 50 японских компаний продолжают работу на территории России.