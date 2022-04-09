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ЦБ разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля и снимать наличные евро с вкладов

, 08:10 Источник: ЦБ

ЦБ разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля и снимать наличные евро с вкладов
Zamir Usmanov/globallookpress.com

С 18 апреля ЦБ РФ разрешает россиянам покупать валюту в банках. Также граждане могут снять наличные евро с тех вкладов, которые были открыты до 9 марта, сообщает Telegram-канал Банка России.

«Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях», — говорится в публикации регулятора.

Также уточняется, что банки имеют право продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

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