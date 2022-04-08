Бизнес-клиенты российских банков переходят с долларов и евро на юани

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8 апреля 2022, 20:02 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В марте бизнес-клиенты российских банков активно переводили в юани средства со счетов в евро и долларах. Помимо этого, новые счета они открывали именно в китайской валюте. На фоне масштабных антироссийских санкций переход на юани стал вынужденной мерой.



С начала года в Тинькофф-банке объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке — в четыре раза. За год в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) остатки на счетах клиентов выросли в четыре раза, у корпоративных клиентов МКБ — в несколько раз. В банке «Санкт-Петербург» в марте число открытых корпоративных счетов в юанях выросло почти в 3,5 раза, а число контрактов в китайской валюте удвоилось.



По некоторой информации, в марте каждый третий новый валютный счет открывался в юанях.



«Такая динамика связана с санкциями в отношении нескольких крупных государственных и частных, ограничившими перевод средств в иностранные банки. А также с необходимостью поиска новых партнеров для бизнеса, которые могли бы стать альтернативой европейским поставщикам», — считают в УБРиР.



По информации Тинькофф-банка, в прошлом году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме.



По данным российских банков, на расчеты в юанях переходят компании, которые занимаются оптовой торговлей. В сделках участвуют компании, торгующие запчастями, периферийным оборудованием, текстилем и пищевыми продуктами. Начинают проводить сделки в юанях российские нефтяники, угольщики и металлурги.



Если в январе—феврале объем сделок с юанем на Московской бирже редко превышал 3 млрд руб. в день, то во второй половине марта составлял 10–16 млрд руб., а в четверг установил абсолютный рекорд — 18,5 млрд руб. Об этом сообщил Владимир Омельченко, начальник управления по работе с корпоративными клиентами департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие». Впрочем, эксперты отмечают, что пока объем торгов с юанем в несколько раз ниже, чем с долларом и евро.



