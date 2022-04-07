Челябинцы хотят зарабатывать 38 626 рублей

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

7 апреля 2022, 17:45 Анна Семенова

Запросы по зарплате у челябинцев стали выше, но не у всех. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

У некоторых специалистов запросы по оплате труда выросли почти на девять тысяч за год.

Цены растут, а зарплаты не растут, - эту фразу можно часто услышать от представителя почти любой профессии. Однако челябинцы знают себе цену и по сравнению с прошлым годом увеличили свои запросы по оплате труда.

Конкретные цифры представила служба исследований HeadHunter. Если в марте 2021 года среднестатистический южноуралец рассчитывал на зарплату в 36 303 рубля, то в марте текущего года сумма озвучена другая - 38 626 рублей.

Больше всего прибавили к своей ожидаемой зарплате страховщики, они мечтают получать 45 322 рубля в месяц, и это на 8909 рублей больше, чем в прошлом году.

Представители сфер фитнеса, красоты и спорта повысили планку на 6984 рубля, и просят за свой труд в среднем 37 492 рублей.

Есть и те, кто поумерил свои аппетиты. Соискатели вакансий, касающихся найма домашнего персонала, готовы работать за меньшую, чем в прошлом году зарплату. В марте 2022 года они готовы взяться за работу за 30500 рублей в месяц (в прошлом году сумма доходила до 34 тысяч).



Больше всего ценят свой труд и компетенции представители топ-менеджмента (хотят 51 452 рубля в месяц), специалисты по добыче сырья (просят 50 714 рублей) и строители (согласны трудиться за 49 061 рубль).