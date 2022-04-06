После введения США новых санкций Сбербанк работает в штатном режиме

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6 апреля 2022, 19:27

Сбербанк, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Все отделения Сбербанка России продолжают действовать в штатном режиме, несмотря на новые санкции, введённые властями Соединённых Штатов Америки. Такую информацию сообщает в среду, 6 апреля, пресс-служба банка.

«Сообщаем о работе в условиях новых санкций. Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях», − цитирует «Агентство городских новостей Москва» сообщение администрации банка.

Ранее стало известно, что Вашингтон объявил о полных блокирующих санкциях против «Сбербанка» и «Альфа-банка».