Челябинцы стали более скупыми на чаевые

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

5 апреля 2022, 18:23 Анна Семенова

Работники сферы общепита пока не почувствовали изменений в количестве чаевых. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Опрос показал, что южноуральцы стали неохотно расставаться с деньгами, чтобы отблагодарить обслуживающий персонал.

Сумма поощрения планомерно снижалась весь последний год. Правда, как сообщают специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, которые и провели данный опрос, данное изменение не коснулось сферы кафе и ресторанов. Две трети челябинцев оставляют официанту «на чай». Средняя сумма сверх чека составляет 140 рублей.

Каждый второй опрошенный благодарит рублем таксистов, каждый третий – курьеров. Заправщиков и автомойщиков, а также горничных в отелях челябинцы поддерживают рублем в 25% случаев. Кстати, сотрудники гостиниц получают самые большие чаевые – в среднем 335 рублей.