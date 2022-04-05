Аналитики предрекают дефолт корпоративных облигаций

Аналитики JP Morgan прогнозируют волну сильнейших корпоративных дефолтов. Поводом к нему могут стать ситуация на Украине и кризис на рынке недвижимости Китая. Дефолт затронет рынки Азии и Восточной Европы.
Россия может потерять 27,3% от объёма эмиссий облигаций компаний, Украина - 98,8%. Крупнейший американский банк JP Morgan недосчитается 1 млрд долларов. В начале года аналитики прогнозировали годовой уровень дефолтов в 3,9% от суммы эмиссии, но после начала Россией спецоперации на Украине цифра изменилась до 8,5%. Сегодня впервые со времён мирового финансового кризиса 2009 года высокодоходные проблемные облигации достигли 166 млрд долларов.
На рынке облигаций китайской недвижимости половина будет подвергнута дефолту. Последствия пандемии и конфликт на Украине могут на десятилетия затормозить развитие мировой экономики. Поэтому аналитики рекомендуют своим странам пересмотреть логистические цепочки поставок, ориентируясь на поставщиков внутри страны или хороших союзников.
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