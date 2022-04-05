Аргументы Недели Экономика 13+

Аналитики предрекают дефолт корпоративных облигаций

, 17:14

Аналитики предрекают дефолт корпоративных облигаций

Аналитики JP Morgan прогнозируют волну сильнейших корпоративных дефолтов. Поводом к нему могут стать ситуация на Украине и кризис на рынке недвижимости Китая. Дефолт затронет рынки Азии и Восточной Европы.

Россия может потерять 27,3% от объёма эмиссий облигаций компаний, Украина - 98,8%. Крупнейший американский банк JP Morgan недосчитается 1 млрд долларов. В начале года аналитики прогнозировали годовой уровень дефолтов в 3,9% от суммы эмиссии, но после начала Россией спецоперации на Украине цифра изменилась до 8,5%. Сегодня впервые со времён мирового финансового кризиса 2009 года высокодоходные проблемные облигации достигли 166 млрд долларов.

На рынке облигаций китайской недвижимости половина будет подвергнута дефолту. Последствия пандемии и конфликт на Украине могут на десятилетия затормозить развитие мировой экономики. Поэтому аналитики рекомендуют своим странам пересмотреть логистические цепочки поставок, ориентируясь на поставщиков внутри страны или хороших союзников.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram