Правительство Белоруссии заявило о переходе с апреля на расчеты в российских рублях за импорт газа

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5 апреля 2022, 17:10

Рубли, Allexander Makarov/ Russian Look

Власти Белоруссии с апреля текущего года вводят постановление на проведение расчетов за газ в российских рублях. Такую информацию сообщает во вторник, 5 апреля, RT со ссылкой на заявление пресс-службы правительства РБ в Telegram-канале.

«Белоруссия с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», − значится в официальном сообщении.

Чиновники подчёркивают, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Ранее сообщалось, что в начале декабря прошлого года было объявлено, что цена одной тысячи кубометров газа из России для Белоруссии в 2022 году составит $128,52. Об этом договорились 1 декабря в Санкт-Петербурге на встрече министр энергетики РБ Виктор Каранкевич и белорусский посол в РФ Владимир Семашко с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером.

Напомним, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко уже заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться с Москвой за поставки нефти и газа в российских рублях.