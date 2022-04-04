РБК: экономисты ожидают рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

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4 апреля 2022, 14:47 Источник: РБК

доллары, pixabay.com

По оценкам ряда экономистов, в Россию в 2022 году ожидается рекордный приток денег из-за рубежа. В этом году профицит счета текущих операций России, составивший в 2021 году рекордные 122 миллиарда долларов, может показать новый исторический максимум на фоне ужесточившихся санкций стран Запада.

По оценкам экономистов, собранных РБК, положительное сальдо текущего счета потенциально может составить порядка 200–300 миллиардов долларов.

Главными факторами роста должны стать увеличение стоимостного объема экспорта российских энергоносителей и сокращение товарного импорта в Россию до 50 процентов.

Эксперты Института международных финансов (IIF) отметили, что изменения условий внешней торговли из-за спецоперации на Украине оказались отчасти позитивными для России за счет дальнейшего роста цен на энергоносители.

По данным IIF, количество нефтяных танкеров, ожидающих в российских портах отправления с нефтью, немногим меньше, чем в аналогичный период предыдущих лет. Похоже, экспортные доходы российских нефтяников за март приближаются к историческим максимумам.

По оценкам Bloomberg Economics, Россия в этом году получит 321 млрд долларов от экспорта сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа и СПГ почти на треть больше, чем в прошлом году ($244 млрд).