В условиях санкций попросят вернуться на работу кадры старшего поколения

Расходы Пенсионного фонда за три года выросли на 500 млрд рублей при этом размер пенсий в реальном выражении падает весь год. Пенсии работающих пенсионеров полноценно не индексируются, что отбивает охоту продолжать работу у людей, достигших пенсионного возраста.
По мнению экономистов, Пенсионному фонду может угрожать дефицит из-за снижения отчислений, связанных с простоем работников, увеличением инфляции. Некоторые работодатели могут столкнуться с полной остановкой деятельности, ПФР недополучит от них взносов. При этом пенсии хронически обесцениваются. В 2022 году по поручению президента провели повышенную индексацию пенсий сверх планировавшихся показателей. Вместо повышения страховой пенсии на 5,9% и социальной на 7,7% пенсии проиндексировали на 8,6%. Но индексации не успевают за инфляцией, которая по данным на март месяц достигла 15,7%. Поэтому депутаты Госдумы планируют в апреле вернуться к обсуждению очередной индексации пенсий.
Особенно в размере пенсий теряют работающие пенсионеры. По мнению депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, работающие пенсионеры ежемесячно недополучают по 4 тыс. рублей. В условиях импортозамещения стране придётся призвать на рабочие места инженеров старшего поколения, но тогда они автоматически потеряют пенсионную надбавку.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Бои в Мариуполе в основном идут в промзоне и на берегу моря, бойцы ВСУ переодеваются в рабочую спецодежду
Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за событий в украинском городе Буча
Шольц анонсировал новые санкции, последствия которых «почувствуют Владимир Путин и те, кто его поддерживает»
Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал независимого расследования событий в украинском городе Буча
- #ЗАУГЛОМ Абрамович, Коломойский и Ахметов делят будущую Украину?
- 11:57 Латвийская газовая компания компания анализирует возможность платить за российский газ в рублях
- 08:21 Министр ЕЭК Глазьев: доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети, и это не весь потенциал валюты
- 03.04 09:22 Минсельхоз Подмосковья и Республика Крым заключили взаимовыгодное сотрудничество по сельскому хозяйству
- 03.04 08:45 Business Insider: Россия выполняет все долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику