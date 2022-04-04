В условиях санкций попросят вернуться на работу кадры старшего поколения

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4 апреля 2022, 12:04

Расходы Пенсионного фонда за три года выросли на 500 млрд рублей при этом размер пенсий в реальном выражении падает весь год. Пенсии работающих пенсионеров полноценно не индексируются, что отбивает охоту продолжать работу у людей, достигших пенсионного возраста.



По мнению экономистов, Пенсионному фонду может угрожать дефицит из-за снижения отчислений, связанных с простоем работников, увеличением инфляции. Некоторые работодатели могут столкнуться с полной остановкой деятельности, ПФР недополучит от них взносов. При этом пенсии хронически обесцениваются. В 2022 году по поручению президента провели повышенную индексацию пенсий сверх планировавшихся показателей. Вместо повышения страховой пенсии на 5,9% и социальной на 7,7% пенсии проиндексировали на 8,6%. Но индексации не успевают за инфляцией, которая по данным на март месяц достигла 15,7%. Поэтому депутаты Госдумы планируют в апреле вернуться к обсуждению очередной индексации пенсий.



Особенно в размере пенсий теряют работающие пенсионеры. По мнению депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, работающие пенсионеры ежемесячно недополучают по 4 тыс. рублей. В условиях импортозамещения стране придётся призвать на рабочие места инженеров старшего поколения, но тогда они автоматически потеряют пенсионную надбавку.