Глава Conexus Барисс: российский газ перестал поступать в страны Балтии с начала апреля

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3 апреля 2022, 07:32 Источник: РИА Новости

Marsel Badykshin/ prav.tatarstan, globallookpress.com

В страны Балтии перестал поступать российский газ с начала апреля, заявил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

Согласно его заявлению, введение Россией рублевого расчёта за газ послужило причиной сокращения поставок газа в Латвию, Литву и Эстонию.

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — заявил Барисс.

Также глава оператора Conexus сообщил, что благодаря Инчукалнскому газохранилищу, которое находится в Латвии, страны Прибалтики могут не переживать за нехватку голубого топлива в ближайшие месяцы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом переход на схему оплаты за российский газ в рублях.