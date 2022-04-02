Политический обозреватель Уэббер заявил, что у Великобритании не осталось средств для преодоления текущего кризиса

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 апреля 2022, 10:17

Лондон, pixabay.com

Политический обозреватель Энтони Уэббер в рамках беседы с представителями СМИ накануне заявил, что после пандемии COVID-19 в Великобритании не осталось средств для преодоления текущего кризиса.

Энтони Уэббер выразил мнение, что у британского министра финансов Риши Сунака нет финансовых возможностей, чтобы смягчить сложившуюся в экономике страны ситуацию. Единственной мерой властей Великобритании стало снижение топливного сбора, однако это, как считает политический обозреватель, не сыграло практически никакой роли.

Уэббер в беседе с RT уточнил, что проблема в том, что британское правительство совершило ошибку, когда вводило локдауны и потратило более 400 миллиардов фунтов стерлингов, вследствие чего средств на дальнейшую выдачу субсидий не осталось.