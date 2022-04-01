Минэнерго Болгарии: перевод оплаты газа на рубли потребует двустороннее изменение контракта

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1 апреля 2022, 16:55 Источник: РИА Новости

Anton Kavashkin/globallookpress.com

В Минэнерго Болгарии заявили, что перевод оплаты за российский газ на рубли возможен только в случае изменения контракта, сообщили РИА Новости.

Контракт подразумевает двусторонне соглашение, поэтому необходимо участие российского оператора.

"Правительство Болгарии считает, что ответ на эту просьбу президента России Владимира Путина (перевести оплату газа на рубли – ред.) должен быть единым на общеевропейском уровне", - уточнили в министерстве.

Ранее Владимир Путин дал распоряжение о переводе оплаты недружественным странам за российский газ в рублях. Срок — 1 апреля. Также была разработана специальная схема перехода на рублёвый расчёт.