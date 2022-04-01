Спасибо за санкции: в США наблюдается экономический спад, в России - рост ВВП

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2022, 10:14

Объявленные России санкции ударили рикошетом по западным странам, которые погружаются в рукотворную рецессию. На этом фоне у России есть уникальный шанс использовать ситуацию для внутреннего развития экономики.



О том, что что-то пошло не так, говорят различные индексы, которыми пользуются в США. Индекс доверия потребителей, индекс текущих экономических условий и индекс экономических ожиданий зависят друг от друга. Поэтому их разнонаправленные показания свидетельствуют о том, что в экономике США происходил неладное. И на ближайшие полгода прогнозы ещё более мрачные. Рост цен, в том числе на бензин, сильно повлияли на настроения потребителей, которые были предельно неоптимистичны при составлении индексов. А это 5 тыс. американцев. Такое уже было в 1973 году во время топливного кризиса и в 2000 году, когда лопнул экономический пузырь. Это может спровоцировать экономическую рецессию не только в США, но и во всём мире. Провоцируют новый кризис рукотворные проблемы на рынке энергоносителей. То, что недопоставит на рынок энергоносителей России, откликнется Западу неизбежным ростом цен. Санкции против России лишили источников доходов многих европейских производителей и особенно убивают туристическую отрасль.



Благодаря пересмотренным Федеральной резервной системой США прогнозам, в Америке сейчас идёт спад, но не кризис. В дальнейшем всё будет зависеть от того, что победит в головах коллективного запада - экономика или политика. Россия же, напротив, может добиться роста ВВП, если правительство будет развивать авиастроение, автомобилестроение, другие отрасли в рамках импортозамещения.