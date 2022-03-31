Министр экономики Франции Ле Мэр заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ в рублях

Руководитель Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в четверг, 31 марта, заявил, что страны G7 не примут требование Российской Федерации оплачивать поставки газа в рублях.
Брюно Ле Мэр уточнил, что "Группа семи", в которую выходят Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Япония и Соединенные Штаты Америки, не согласится оплачивать газ в другой валюте, поскольку такой шаг не предусмотрен договорами.
Министр в рамках пресс-конференции в Берлине выразил мнение, что соглашения должны строго соблюдаться.