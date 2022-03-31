Министр экономики Франции Ле Мэр заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ в рублях

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31 марта 2022, 17:27 Источник: РИА "Новости"

глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Руководитель Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в четверг, 31 марта, заявил, что страны G7 не примут требование Российской Федерации оплачивать поставки газа в рублях.

Брюно Ле Мэр уточнил, что "Группа семи", в которую выходят Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Япония и Соединенные Штаты Америки, не согласится оплачивать газ в другой валюте, поскольку такой шаг не предусмотрен договорами.

Министр в рамках пресс-конференции в Берлине выразил мнение, что соглашения должны строго соблюдаться.