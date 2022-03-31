Путин заявил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ

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31 марта 2022, 16:45 Источник: РИА "Новости"

газовая труба, pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин заявил 21 марта, что власти Соединенных Штатов Америки пытаются перевести Европу на свой сжиженный природный газ, подрывая конкурентоспособность европейских компаний.

Владимир Путин заявил, что глобальные рынки падают, а цена акций компаний ВПК США растет. По словам президента России, капиталы утекают в Америку, лишая другие мировые регионы ресурсов для развития.

К этому также относятся попытки Вашингтона любой ценой перевести Европу на дорогой американский СПГ, вследствие чего европейские компании фактически будут вынуждены уйти с глобального рынка.