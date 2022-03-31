Какие товары в Челябинской области подешевели

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31 марта 2022, 11:05 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Отмечено снижение цены на ряд продовольственных и непродовольственных товаров.

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила экспресс-анализ цен наиболее значимой номенклатуры на 1 марта 2022 года.

Отмечается, что среди продовольственных товаров подешевели яблоки, сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло и черный чай. Снижение у данной категории варьируется от 0,21% до 8,38%.

Среди непродовольственных товаров эксперты Контрольно-счетной палаты региона выявили 40 позиций, цена на которые стала ниже. На 27,11% подешевели медицинские маски, на 20,21% – смартфон со средними характеристиками, на 9,91% – газомоторное топливо.

Добавим, что отмечается удешевление и некоторых услуг. Так, комбинированный билет для проезда в общественном транспорте на месяц теперь дешевле на 34,87%, чем был год назад.