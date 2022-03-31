Как Челябинская область готовится к посевной в новых экономических условиях

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

31 марта 2022, 10:25 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Об этом южноуральцам расскажет министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. Он станет гостем очередного выпуска «Большой редакции».

Основная тема разговора – поставленная губернатором Челябинской области Алексеем Текслером задача об обеспечении продовольственной безопасности региона. Планируется обсудить вовлечение в оборот залежных земель, подготовку к посевной, опыт прошлых лет и другие актуальные вопросы.

«Большая редакция» состоится 31 марта, начало в 14 часов. Трансляция будет доступна на странице «Гранада ТВ» во «ВКонтакте». Выпуск будет доступен на страницах всех изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» и его партнеров, каналах в RuTube и YouTube.

Напомним, что «Большая редакция» – это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», реализуемый при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.